BCH - Биткойн Кеш
Валутният код за Bitcoin Cash е BCH, а символът на валутата е Ƀ. По-долу ще намерите курсове за Биткойн Кеш и валутен конвертор. Можете също да се абонирате за нашите валутни бюлетини с ежедневни курсове и анализи, да четете блога на Xe Currency или да вземете курсовете за BCH в движение с нашите приложения и уебсайт Xe Currency.
Информация за Bitcoin Cash
Bitcoin Cash е мрежа без разрешения, отворена мрежа. Тя ви дава възможност да взаимодействате с вашите сънародници без намеса. Тя е децентрализирана, доброволна и ненасилствена. С увеличаването на употребата, старите властови структури ще се разпаднат, докато нови идеи ще разцъфтят. Тя може да помогне за въвеждането на най-голямата мирна революция, която светът някога е познавал.
Рискове при използване на Bitcoin Cash
Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.
История на Bitcoin Cash
През 2017 г. имаше две фракции на поддръжниците на Bitcoin: тези, които подкрепяха големи блокове и тези, които предпочитаха малки блокове. Фракцията на Bitcoin Cash предпочита използването на своята валута като средство за размяна в търговията, докато фракцията, подкрепяща Bitcoin, вижда основната употреба на Bitcoin като средство за съхранение на стойност. Bitcoin Cash понякога се нарича и Bcash.
Статистика за Биткойн Кеш
|Име
|Биткойн Кеш
|По-малка единица
|1/100 = N/A
|Символ на по-малка единица
|N/A
