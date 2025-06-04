TRY - Турска лира
Турска лира е валутата на Турция. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Турска лира е курсът TRY към USD. Валутният код за лира е TRY, а символът на валутата е ₺. По-долу ще намерите курсове за Турска лира и валутен конвертор.
Статистика за Турска лира
|Име
|Турска лира
|Символ
|TL
|По-малка единица
|1/100 = куруш
|Символ на по-малка единица
|Kr
|Най-популярно конвертиране на TRY
|TRY към USD
|Най-популярна графика за TRY
|Графика TRY към USD
Профил на Турска лира
|Прякори
|Kağıt, Mangır, Papel
|Монети
|Често използвани: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Рядко използвани: 1Kr
|Банкноти
|Често използвани: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Централна банка
|Централна банка на Република Турция
|Потребители
Турция, Северен Кипър
Турция, Северен Кипър
Защо се интересувате от TRY?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за TRYВзема курсове за TRY на телефона сиВзема API за валутни данни за TRY за моя бизнес