try
TRY - Турска лира

Турска лира е валутата на Турция. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Турска лира е курсът TRY към USD. Валутният код за лира е TRY, а символът на валутата е ₺. По-долу ще намерите курсове за Турска лира и валутен конвертор.

Статистика за Турска лира

ИмеТурска лира
СимволTL
По-малка единица1/100 = куруш
Символ на по-малка единицаKr
Най-популярно конвертиране на TRYTRY към USD
Най-популярна графика за TRYГрафика TRY към USD

Профил на Турска лира

ПрякориKağıt, Mangır, Papel
МонетиЧесто използвани: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Рядко използвани: 1Kr
БанкнотиЧесто използвани: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Централна банкаЦентрална банка на Република Турция
Потребители
Турция, Северен Кипър

