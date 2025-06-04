TRY - Турска лира

Турска лира е валутата на Турция. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Турска лира е курсът TRY към USD. Валутният код за лира е TRY , а символът на валутата е ₺. По-долу ще намерите курсове за Турска лира и валутен конвертор.