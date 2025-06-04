XAF - Централноафрикански франк

Централноафрикански франк е валутата на Финансова общност на Африка (BEAC). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Централноафрикански франк е курсът XAF към USD. Валутният код за Франкове е XAF , а символът на валутата е FCFA. По-долу ще намерите курсове за Централноафрикански франк и валутен конвертор.