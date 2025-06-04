  1. Начало
XAF - Централноафрикански франк

Централноафрикански франк е валутата на Финансова общност на Африка (BEAC). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Централноафрикански франк е курсът XAF към USD. Валутният код за Франкове е XAF, а символът на валутата е FCFA. По-долу ще намерите курсове за Централноафрикански франк и валутен конвертор.

Статистика за Централноафрикански франк

ИмеЦентралноафрикански франк
СимволCFA франк BEAC
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на XAFXAF към USD
Най-популярна графика за XAFГрафика XAF към USD

Профил на Централноафрикански франк

МонетиЧесто използвани: CFA франк BEAC1, CFA франк BEAC2, CFA франк BEAC5, CFA франк BEAC10, CFA франк BEAC25, CFA франк BEAC100, CFA франк BEAC500
БанкнотиЧесто използвани: CFA франк BEAC500, CFA франк BEAC1000, CFA франк BEAC2000, CFA франк BEAC5000, CFA франк BEAC10000
Централна банкаБанка на Централноафриканските държави
Потребители
Финансова общност на Африка (BEAC), Камерун, Централноафриканска република, Чад, Конго/Бразавил, Екваториална Гвинея, Габон

