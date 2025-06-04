XAF - Централноафрикански франк
Централноафрикански франк е валутата на Финансова общност на Африка (BEAC). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Централноафрикански франк е курсът XAF към USD. Валутният код за Франкове е XAF, а символът на валутата е FCFA. По-долу ще намерите курсове за Централноафрикански франк и валутен конвертор.
Статистика за Централноафрикански франк
|Име
|Централноафрикански франк
|Символ
|CFA франк BEAC
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на XAF
|XAF към USD
|Най-популярна графика за XAF
|Графика XAF към USD
Профил на Централноафрикански франк
|Монети
|Често използвани: CFA франк BEAC1, CFA франк BEAC2, CFA франк BEAC5, CFA франк BEAC10, CFA франк BEAC25, CFA франк BEAC100, CFA франк BEAC500
|Банкноти
|Често използвани: CFA франк BEAC500, CFA франк BEAC1000, CFA франк BEAC2000, CFA франк BEAC5000, CFA франк BEAC10000
|Централна банка
|Банка на Централноафриканските държави
|Потребители
Финансова общност на Африка (BEAC), Камерун, Централноафриканска република, Чад, Конго/Бразавил, Екваториална Гвинея, Габон
