cve
CVE - Кабоверденско ескудо

Кабоверденско ескудо е валутата на Кабо Верде. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кабоверденско ескудо е курсът CVE към USD. Валутният код за Ескудо е CVE, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кабоверденско ескудо и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Кабоверденско ескудо

ИмеКабоверденско ескудо
Символ$
По-малка единица1/100 = Центаво (прекратен)
Символ на по-малка единицаЦентаво (прекратен)
Най-популярно конвертиране на CVECVE към USD
Най-популярна графика за CVEГрафика CVE към USD

Профил на Кабоверденско ескудо

МонетиЧесто използвани: $1, $5, $10, $20, $50, $100
БанкнотиЧесто използвани: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Централна банкаБанка на Кабо Верде
Потребители
Кабо Верде

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17772
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.435
GBP / USD1.35020
USD / CHF0.789004
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.237
AUD / USD0.671478

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%