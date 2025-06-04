CVE - Кабоверденско ескудо

Кабоверденско ескудо е валутата на Кабо Верде. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кабоверденско ескудо е курсът CVE към USD. Валутният код за Ескудо е CVE , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кабоверденско ескудо и валутен конвертор.