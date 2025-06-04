CVE - Кабоверденско ескудо
Кабоверденско ескудо е валутата на Кабо Верде. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кабоверденско ескудо е курсът CVE към USD. Валутният код за Ескудо е CVE, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кабоверденско ескудо и валутен конвертор.
Статистика за Кабоверденско ескудо
|Име
|Кабоверденско ескудо
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Центаво (прекратен)
|Символ на по-малка единица
|Центаво (прекратен)
|Най-популярно конвертиране на CVE
|CVE към USD
|Най-популярна графика за CVE
|Графика CVE към USD
Профил на Кабоверденско ескудо
|Монети
|Често използвани: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Банкноти
|Често използвани: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Централна банка
|Банка на Кабо Верде
|Потребители
Кабо Верде
