XPT - Платинена унция

Платинена унция е валутата на Платина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Платинена унция е курсът XPT към USD. Валутният код за Унции е XPT. По-долу ще намерите курсове за Платинена унция и валутен конвертор.

Статистика за Платинена унция

ИмеПлатинена унция
СимволУнция
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на XPTXPT към USD
Най-популярна графика за XPTГрафика XPT към USD

Профил на Платинена унция

Потребители
Платина

