SEK - Шведска крона

Шведска крона е валутата на Швеция. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Шведска крона е курсът SEK към USD. Валутният код за Крони е SEK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Шведска крона и валутен конвертор.

Ранна валута в Швеция
През средновековния период Швеция е използвала сребърна валута. През 1625 г. обаче бяха въведени медни монети и валутната система беше сменена на биметална основа. През 1745 г. Швеция спря медния си стандарт, издаде необратими банкноти и наложи неконвертируем стандарт на хартия. Поради инфлация и сериозни икономически проблеми, валутата се обезцени и Швеция се върна към сребърния стандарт през 1776 г.

От шведския риксдалер до шведската крона
Валутата, използвана от 17-ти век до 1873 г., беше риксдалер. Системата беше доста сложна, с подединици, състоящи се от марка, ере, пенинг, скилинг и рунстикен. През 1855 г. Швеция прие десетичната система, когато въведе нова версия на риксдалера: риксдалер риксмит. Шведската крона за първи път се появи, когато Швеция се съгласи да се присъедини към Скандинавския паричен съюз през 1873 г., заедно с Дания и Норвегия. Всички участващи държави фиксираха съответните си валути спрямо златото на паритет помежду си, за да създадат парична стабилност. Този съюз продължи до Първата световна война, когато страните загубиха фиксацията си към златото. Швеция запази валутата крона след разпускането на паричния съюз.

SEK и еврото
Съгласно Договора за присъединяване от 1994 г., Швеция трябва да се присъедини към еврозоната и да приеме еврото. През 2003 г. обаче беше проведен референдум, който доведе до 56% опозиция срещу присъединяването. Все още има много дебати дали би било в най-добрия интерес на страната да се присъедини и поради това, приемането на еврото е забавено.

Статистика за Шведска крона

ИмеШведска крона
Символkr
По-малка единица1/100 = орени (прекратени)
Символ на по-малка единицаорени (прекратени)
Най-популярно конвертиране на SEKSEK към USD
Най-популярна графика за SEKГрафика SEK към USD

Профил на Шведска крона

Прякориspänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
МонетиЧесто използвани: kr1, kr5, kr10
БанкнотиЧесто използвани: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Рядко използвани: kr1000
Централна банкаШведска централна банка
Потребители
Швеция

