  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. MRU

mru
MRU - Мавританска угия

Мавританска угия е валутата на Мавритания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мавританска угия е курсът MRU към USD. Валутният код за Оугии е MRU, а символът на валутата е UM. По-долу ще намерите курсове за Мавританска угия и валутен конвертор.

Изберете валута

mru
MRUМавританска угия

Статистика за Мавританска угия

ИмеМавританска угия
СимволUM
По-малка единица1/5 = Хоумс
Символ на по-малка единицаХоумс
Най-популярно конвертиране на MRUMRU към USD
Най-популярна графика за MRUГрафика MRU към USD

Профил на Мавританска угия

МонетиЧесто използвани: UM1, UM5, UM10, UM20
Рядко използвани: Хоумс1
БанкнотиЧесто използвани: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Централна банкаЦентрална банка на Мавритания
Потребители
Мавритания

Защо се интересувате от MRU?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за MRUВзема курсове за MRU на телефона сиВзема API за валутни данни за MRU за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.613
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789898
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.670870

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%