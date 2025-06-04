MRU - Мавританска угия
Мавританска угия е валутата на Мавритания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мавританска угия е курсът MRU към USD. Валутният код за Оугии е MRU, а символът на валутата е UM. По-долу ще намерите курсове за Мавританска угия и валутен конвертор.
Статистика за Мавританска угия
|Име
|Мавританска угия
|Символ
|UM
|По-малка единица
|1/5 = Хоумс
|Символ на по-малка единица
|Хоумс
|Най-популярно конвертиране на MRU
|MRU към USD
|Най-популярна графика за MRU
|Графика MRU към USD
Профил на Мавританска угия
|Монети
|Често използвани: UM1, UM5, UM10, UM20
Рядко използвани: Хоумс1
|Банкноти
|Често използвани: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Централна банка
|Централна банка на Мавритания
|Потребители
Мавритания
Мавритания
