MRU - Мавританска угия

Мавританска угия е валутата на Мавритания. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мавританска угия е курсът MRU към USD. Валутният код за Оугии е MRU , а символът на валутата е UM. По-долу ще намерите курсове за Мавританска угия и валутен конвертор.