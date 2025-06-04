ILS - Израелски шекел
Израелски шекел е валутата на Израел. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Израелски шекел е курсът ILS към USD. Валутният код за Нови шекели е ILS, а символът на валутата е ₪. По-долу ще намерите курсове за Израелски шекел и валутен конвертор.
Статистика за Израелски шекел
|Име
|Израелски шекел
|Символ
|₪
|По-малка единица
|1/100 = Агорот
|Символ на по-малка единица
|Агорот
|Най-популярно конвертиране на ILS
|ILS към USD
|Най-популярна графика за ILS
|Графика ILS към USD
Профил на Израелски шекел
|Монети
|Често използвани: Агорот10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Банкноти
|Често използвани: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Централна банка
|Банка на Израел
|Потребители
Израел, Палестински територии
Защо се интересувате от ILS?
