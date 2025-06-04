ILS - Израелски шекел

Израелски шекел е валутата на Израел. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Израелски шекел е курсът ILS към USD. Валутният код за Нови шекели е ILS , а символът на валутата е ₪. По-долу ще намерите курсове за Израелски шекел и валутен конвертор.