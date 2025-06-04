  1. Начало
ILS - Израелски шекел

Израелски шекел е валутата на Израел. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Израелски шекел е курсът ILS към USD. Валутният код за Нови шекели е ILS, а символът на валутата е ₪. По-долу ще намерите курсове за Израелски шекел и валутен конвертор.

Статистика за Израелски шекел

ИмеИзраелски шекел
Символ
По-малка единица1/100 = Агорот
Символ на по-малка единицаАгорот
Най-популярно конвертиране на ILSILS към USD
Най-популярна графика за ILSГрафика ILS към USD

Профил на Израелски шекел

МонетиЧесто използвани: Агорот10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
БанкнотиЧесто използвани: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Централна банкаБанка на Израел
Потребители
Израел, Палестински територии

