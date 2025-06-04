DOT - Полкадот

Информация за Polkadot

Парачейновете са напреднали, следващо поколение блокчейни от слой 1, които надхвърлят ограниченията на наследствените мрежи. Специализирани и взаимосвързани, парачейновете съставят разнообразна екосистема от независими платформи, общности и икономики, подобряващи начина, по който се свързваме онлайн.

Рискове при използване на Polkadot

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на регулиране или законодателство. Имало е инциденти с онлайн крипто портфейли, които са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Polkadot

Генезис блокът на мрежата Polkadot беше пуснат на 26 май 2020 г. като мрежа с доказателство за авторитет (PoA), с управление, контролирано от единствената Sudo (супер-потребител) сметка. През това време валидаторите започнаха да се присъединяват към мрежата и да сигнализират намерението си да участват в консенсуса. Мрежата се разви, за да стане мрежа с доказателство за дял (PoS) на 18 юни 2020 г. С веригата, защитена от децентрализираната общност на валидаторите, модулът Sudo беше премахнат на 20 юли 2020 г., прехвърляйки управлението на веригата в ръцете на притежателите на токени (DOT). Това е моментът, в който Polkadot стана децентрализирана.

Съответни връзки

