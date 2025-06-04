SAR - Саудитски риал
Саудитски риал е валутата на Саудитска Арабия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Саудитски риал е курсът SAR към USD. Валутният код за Риали е SAR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Саудитски риал и валутен конвертор.
Преди 20-ти век, чуждестранни валути като Мариа Терезия Талерите и британските златни суверени циркулираха и обслужваха паричните нужди в Арабия, като курсът на 1 златен суверен беше равен на 5 Талера на Терезия. В началото на 1900-те години, Хиджазкия риал беше издаден като официална валута.
Когато Саудитска Арабия беше основана през 1932 г., беше въведен Саудитският риал. Курсът имаше множество корекции в историята си, като 1 риал първоначално беше равен на 22 куруша. През 1960 г. валутата се промени на 20 куруша, равни на 1 риал. През 1952 г. беше основана Саудитската арабска парична агенция (SAMA), с различни реформи, въведени с цел установяване на единна валутна система. През 1963 г. валутата беше десетична и беше въведена нова подединица, наречена хала, разделяща риала на 100 равни части.
Статистика за Саудитски риал
|Име
|Саудитски риал
|Символ
|﷼
|По-малка единица
|1/100 = Хала
|Символ на по-малка единица
|Хала
|Най-популярно конвертиране на SAR
|SAR към USD
|Най-популярна графика за SAR
|Графика SAR към USD
Профил на Саудитски риал
|Монети
|Често използвани: Хала5, Хала10, Хала25, Хала50, Хала100
|Банкноти
|Често използвани: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Централна банка
|Саудитска арабска парична агенция
|Потребители
Саудитска Арабия
