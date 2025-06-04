  1. Начало
SAR - Саудитски риал

Саудитски риал е валутата на Саудитска Арабия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Саудитски риал е курсът SAR към USD. Валутният код за Риали е SAR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Саудитски риал и валутен конвертор.

Преди 20-ти век, чуждестранни валути като Мариа Терезия Талерите и британските златни суверени циркулираха и обслужваха паричните нужди в Арабия, като курсът на 1 златен суверен беше равен на 5 Талера на Терезия. В началото на 1900-те години, Хиджазкия риал беше издаден като официална валута.

Когато Саудитска Арабия беше основана през 1932 г., беше въведен Саудитският риал. Курсът имаше множество корекции в историята си, като 1 риал първоначално беше равен на 22 куруша. През 1960 г. валутата се промени на 20 куруша, равни на 1 риал. През 1952 г. беше основана Саудитската арабска парична агенция (SAMA), с различни реформи, въведени с цел установяване на единна валутна система. През 1963 г. валутата беше десетична и беше въведена нова подединица, наречена хала, разделяща риала на 100 равни части.

Статистика за Саудитски риал

ИмеСаудитски риал
Символ
По-малка единица1/100 = Хала
Символ на по-малка единицаХала
Най-популярно конвертиране на SARSAR към USD
Най-популярна графика за SARГрафика SAR към USD

Профил на Саудитски риал

МонетиЧесто използвани: Хала5, Хала10, Хала25, Хала50, Хала100
БанкнотиЧесто използвани: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Централна банкаСаудитска арабска парична агенция
Потребители
Саудитска Арабия

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789852
USD / CAD1.36722
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670991

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%