SAR - Саудитски риал

Преди 20-ти век, чуждестранни валути като Мариа Терезия Талерите и британските златни суверени циркулираха и обслужваха паричните нужди в Арабия, като курсът на 1 златен суверен беше равен на 5 Талера на Терезия. В началото на 1900-те години, Хиджазкия риал беше издаден като официална валута.

Когато Саудитска Арабия беше основана през 1932 г., беше въведен Саудитският риал. Курсът имаше множество корекции в историята си, като 1 риал първоначално беше равен на 22 куруша. През 1960 г. валутата се промени на 20 куруша, равни на 1 риал. През 1952 г. беше основана Саудитската арабска парична агенция (SAMA), с различни реформи, въведени с цел установяване на единна валутна система. През 1963 г. валутата беше десетична и беше въведена нова подединица, наречена хала, разделяща риала на 100 равни части.