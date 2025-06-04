  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. ZWL

zwl
ZWL - Зимбабвийски долар

Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Валутният код за Долари е ZWL, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.

Уведомление: Този зимбабвийски долар (ZWL) е спрян за неопределено време.

Изберете валута

zwl
ZWLЗимбабвийски долар (остаряло)

Статистика за Зимбабвийски долар

ИмеЗимбабвийски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент

Профил на Зимбабвийски долар

Централна банкаРезервна банка на Зимбабве

Защо се интересувате от ZWL?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за ZWLВзема курсове за ZWL на телефона сиВзема API за валутни данни за ZWL за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14612
USD / JPY156.548
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789389
USD / CAD1.36721
EUR / JPY184.339
AUD / USD0.671007

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%