ZWL - Зимбабвийски долар

Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Валутният код за Долари е ZWL , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.

Уведомление: Този зимбабвийски долар (ZWL) е спрян за неопределено време.