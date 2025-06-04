  1. Начало
TVD - Тувалуански долар

Тувалуански долар е валутата на Тувалу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тувалуански долар е курсът TVD към USD. Валутният код за Долари е TVD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Тувалуански долар и валутен конвертор.

Статистика за Тувалуански долар

ИмеТувалуански долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на TVDTVD към USD
Най-популярна графика за TVDГрафика TVD към USD

Профил на Тувалуански долар

МонетиЧесто използвани: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
БанкнотиЧесто използвани: $5, $10, $20, $50, $100
Потребители
Тувалу

