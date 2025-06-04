TVD - Тувалуански долар
Тувалуански долар е валутата на Тувалу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тувалуански долар е курсът TVD към USD. Валутният код за Долари е TVD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Тувалуански долар и валутен конвертор.
Статистика за Тувалуански долар
|Име
|Тувалуански долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на TVD
|TVD към USD
|Най-популярна графика за TVD
|Графика TVD към USD
Профил на Тувалуански долар
|Монети
|Често използвани: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Банкноти
|Често използвани: $5, $10, $20, $50, $100
|Потребители
Тувалу
Тувалу
Защо се интересувате от TVD?
