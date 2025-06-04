TVD - Тувалуански долар

Тувалуански долар е валутата на Тувалу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тувалуански долар е курсът TVD към USD. Валутният код за Долари е TVD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Тувалуански долар и валутен конвертор.