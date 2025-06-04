  1. Начало
KYD - Кайманов долар

Кайманов долар е валутата на Кайманови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кайманов долар е курсът KYD към USD. Валутният код за Долари е KYD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кайманов долар и валутен конвертор.

Статистика за Кайманов долар

ИмеКайманов долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на KYDKYD към USD
Най-популярна графика за KYDГрафика KYD към USD

Профил на Кайманов долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25
БанкнотиЧесто използвани: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Централна банкаМонетарен орган на Каймановите острови
Потребители
Кайманови острови

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.624
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789906
USD / CAD1.36639
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670863

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%