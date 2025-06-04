KYD - Кайманов долар
Кайманов долар е валутата на Кайманови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кайманов долар е курсът KYD към USD. Валутният код за Долари е KYD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кайманов долар и валутен конвертор.
Статистика за Кайманов долар
|Име
|Кайманов долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на KYD
|KYD към USD
|Най-популярна графика за KYD
|Графика KYD към USD
Профил на Кайманов долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент25
|Банкноти
|Често използвани: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Централна банка
|Монетарен орган на Каймановите острови
|Потребители
Кайманови острови
Кайманови острови
