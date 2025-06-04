KYD - Кайманов долар

Кайманов долар е валутата на Кайманови острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кайманов долар е курсът KYD към USD. Валутният код за Долари е KYD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кайманов долар и валутен конвертор.