MYR - Малайзийски рингит

Малайзийски рингит е валутата на Малайзия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малайзийски рингит е курсът MYR към USD. Валутният код за Рингити е MYR, а символът на валутата е RM. По-долу ще намерите курсове за Малайзийски рингит и валутен конвертор.

Статистика за Малайзийски рингит

ИмеМалайзийски рингит
СимволRM
По-малка единица1/100 = сен
Символ на по-малка единицаsen
Най-популярно конвертиране на MYRMYR към USD
Най-популярна графика за MYRГрафика MYR към USD

Профил на Малайзийски рингит

МонетиЧесто използвани: sen5, sen10, sen20, sen50
БанкнотиЧесто използвани: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Централна банкаБанк Негара Малайзия
Потребители
Малайзия

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%