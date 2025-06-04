MYR - Малайзийски рингит
Малайзийски рингит е валутата на Малайзия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малайзийски рингит е курсът MYR към USD. Валутният код за Рингити е MYR, а символът на валутата е RM. По-долу ще намерите курсове за Малайзийски рингит и валутен конвертор.
Статистика за Малайзийски рингит
|Име
|Малайзийски рингит
|Символ
|RM
|По-малка единица
|1/100 = сен
|Символ на по-малка единица
|sen
|Най-популярно конвертиране на MYR
|MYR към USD
|Най-популярна графика за MYR
|Графика MYR към USD
Профил на Малайзийски рингит
|Монети
|Често използвани: sen5, sen10, sen20, sen50
|Банкноти
|Често използвани: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Централна банка
|Банк Негара Малайзия
|Потребители
Малайзия
