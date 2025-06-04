MYR - Малайзийски рингит

Малайзийски рингит е валутата на Малайзия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малайзийски рингит е курсът MYR към USD. Валутният код за Рингити е MYR , а символът на валутата е RM. По-долу ще намерите курсове за Малайзийски рингит и валутен конвертор.