vuv
VUV - Вануатско вату

Вануатско вату е валутата на Вануату. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Вануатско вату е курсът VUV към USD. Валутният код за Вату е VUV, а символът на валутата е VT. По-долу ще намерите курсове за Вануатско вату и валутен конвертор.

Изберете валута

vuv
VUVВануатско вату

Статистика за Вануатско вату

ИмеВануатско вату
СимволVT
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на VUVVUV към USD
Най-популярна графика за VUVГрафика VUV към USD

Профил на Вануатско вату

МонетиЧесто използвани: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
БанкнотиЧесто използвани: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Централна банкаРезервна банка на Вануату
Потребители
Вануату

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%