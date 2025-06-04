VUV - Вануатско вату
Вануатско вату е валутата на Вануату. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Вануатско вату е курсът VUV към USD. Валутният код за Вату е VUV, а символът на валутата е VT. По-долу ще намерите курсове за Вануатско вату и валутен конвертор.
Статистика за Вануатско вату
|Име
|Вануатско вату
|Символ
|VT
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на VUV
|VUV към USD
|Най-популярна графика за VUV
|Графика VUV към USD
Профил на Вануатско вату
|Монети
|Често използвани: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Банкноти
|Често използвани: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Централна банка
|Резервна банка на Вануату
|Потребители
Вануату
Вануату
Защо се интересувате от VUV?
