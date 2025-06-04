VUV - Вануатско вату

Вануатско вату е валутата на Вануату. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Вануатско вату е курсът VUV към USD. Валутният код за Вату е VUV , а символът на валутата е VT. По-долу ще намерите курсове за Вануатско вату и валутен конвертор.