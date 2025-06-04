YER - Йеменски риал
Йеменски риал е валутата на Йемен. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Йеменски риал е курсът YER към USD. Валутният код за риали е YER, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Йеменски риал и валутен конвертор.
Статистика за Йеменски риал
|Име
|Йеменски риал
|Символ
|﷼
|По-малка единица
|1/100 = Филс
|Символ на по-малка единица
|Филс
|Най-популярно конвертиране на YER
|YER към USD
|Най-популярна графика за YER
|Графика YER към USD
Профил на Йеменски риал
|Банкноти
|Често използвани: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Централна банка
|Централна банка на Йемен
|Потребители
Йемен
Йемен
Защо се интересувате от YER?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за YERВзема курсове за YER на телефона сиВзема API за валутни данни за YER за моя бизнес