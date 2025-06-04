  1. Начало
YER - Йеменски риал

Йеменски риал е валутата на Йемен. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Йеменски риал е курсът YER към USD. Валутният код за риали е YER, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Йеменски риал и валутен конвертор.

Статистика за Йеменски риал

ИмеЙеменски риал
Символ
По-малка единица1/100 = Филс
Символ на по-малка единицаФилс
Най-популярно конвертиране на YERYER към USD
Най-популярна графика за YERГрафика YER към USD

Профил на Йеменски риал

БанкнотиЧесто използвани: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Централна банкаЦентрална банка на Йемен
Потребители
Йемен

