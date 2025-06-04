HUF - Унгарски форинт
Унгарски форинт е валутата на Унгария. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Унгарски форинт е курсът HUF към USD. Валутният код за Форинти е HUF, а символът на валутата е Ft. По-долу ще намерите курсове за Унгарски форинт и валутен конвертор.
Статистика за Унгарски форинт
|Име
|Унгарски форинт
|Символ
|Ft
|По-малка единица
|1/100 = филер
|Символ на по-малка единица
|филер
|Най-популярно конвертиране на HUF
|HUF към USD
|Най-популярна графика за HUF
|Графика HUF към USD
Профил на Унгарски форинт
|Монети
|Често използвани: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Банкноти
|Често използвани: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Централна банка
|Унгарска национална банка
|Потребители
Унгария
