HUF - Унгарски форинт

Унгарски форинт е валутата на Унгария. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Унгарски форинт е курсът HUF към USD. Валутният код за Форинти е HUF, а символът на валутата е Ft. По-долу ще намерите курсове за Унгарски форинт и валутен конвертор.

Статистика за Унгарски форинт

ИмеУнгарски форинт
СимволFt
По-малка единица1/100 = филер
Символ на по-малка единицафилер
Най-популярно конвертиране на HUFHUF към USD
Най-популярна графика за HUFГрафика HUF към USD

Профил на Унгарски форинт

МонетиЧесто използвани: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
БанкнотиЧесто използвани: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Централна банкаУнгарска национална банка
Потребители
Унгария

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17673
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670776

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%