HUF - Унгарски форинт

Унгарски форинт е валутата на Унгария. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Унгарски форинт е курсът HUF към USD. Валутният код за Форинти е HUF , а символът на валутата е Ft. По-долу ще намерите курсове за Унгарски форинт и валутен конвертор.