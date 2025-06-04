  1. Начало
BRL - Бразилски реал

Бразилски реал е валутата на Бразилия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бразилски реал е курсът BRL към USD. Валутният код за Реали е BRL, а символът на валутата е R$. По-долу ще намерите курсове за Бразилски реал и валутен конвертор.

Изберете валута

BRLБразилски реал

Статистика за Бразилски реал

ИмеБразилски реал
СимволR$
По-малка единица1/100 = центаво
Символ на по-малка единицацентаво
Най-популярно конвертиране на BRLBRL към USD
Най-популярна графика за BRLГрафика BRL към USD

Профил на Бразилски реал

ПрякориReal
МонетиЧесто използвани: центаво5, центаво10, центаво25, центаво50, R$1
БанкнотиЧесто използвани: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Рядко използвани: R$2
Централна банкаЦентрална банка на Бразилия
Потребители
Бразилия

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17780
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.403
GBP / USD1.35039
USD / CHF0.788943
USD / CAD1.36557
EUR / JPY184.212
AUD / USD0.671479

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%