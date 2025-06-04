BRL - Бразилски реал
Бразилски реал е валутата на Бразилия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бразилски реал е курсът BRL към USD. Валутният код за Реали е BRL, а символът на валутата е R$. По-долу ще намерите курсове за Бразилски реал и валутен конвертор.
Статистика за Бразилски реал
|Име
|Бразилски реал
|Символ
|R$
|По-малка единица
|1/100 = центаво
|Символ на по-малка единица
|центаво
|Най-популярно конвертиране на BRL
|BRL към USD
|Най-популярна графика за BRL
|Графика BRL към USD
Профил на Бразилски реал
|Прякори
|Real
|Монети
|Често използвани: центаво5, центаво10, центаво25, центаво50, R$1
|Банкноти
|Често използвани: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Рядко използвани: R$2
|Централна банка
|Централна банка на Бразилия
|Потребители
Бразилия
Бразилия
