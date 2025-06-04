MUR - Маврицийска рупия
Маврицийска рупия е валутата на Мавриций. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Маврицийска рупия е курсът MUR към USD. Валутният код за рупии е MUR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Маврицийска рупия и валутен конвертор.
Статистика за Маврицийска рупия
|Име
|Маврицийска рупия
|Символ
|₨
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на MUR
|MUR към USD
|Най-популярна графика за MUR
|Графика MUR към USD
Профил на Маврицийска рупия
|Банкноти
|Често използвани: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Централна банка
|Банка на Мавриций
|Потребители
Мавриций
Мавриций
Защо се интересувате от MUR?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за MURВзема курсове за MUR на телефона сиВзема API за валутни данни за MUR за моя бизнес