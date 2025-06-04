  1. Начало
MUR - Маврицийска рупия

Маврицийска рупия е валутата на Мавриций. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Маврицийска рупия е курсът MUR към USD. Валутният код за рупии е MUR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Маврицийска рупия и валутен конвертор.

Статистика за Маврицийска рупия

ИмеМаврицийска рупия
Символ
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на MURMUR към USD
Най-популярна графика за MURГрафика MUR към USD

Профил на Маврицийска рупия

БанкнотиЧесто използвани: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Централна банкаБанка на Мавриций
Потребители
Мавриций

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.613
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789898
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.670870

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%