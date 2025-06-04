MUR - Маврицийска рупия

Маврицийска рупия е валутата на Мавриций. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Маврицийска рупия е курсът MUR към USD. Валутният код за рупии е MUR , а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Маврицийска рупия и валутен конвертор.