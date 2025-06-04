  1. Начало
LAK - Лаоски кип

Лаоски кип е валутата на Лаос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лаоски кип е курсът LAK към USD. Валутният код за Кипи е LAK, а символът на валутата е ₭. По-долу ще намерите курсове за Лаоски кип и валутен конвертор.

Статистика за Лаоски кип

ИмеЛаоски кип
Символ
По-малка единица1/100 = Атт
Символ на по-малка единицаАтт
Най-популярно конвертиране на LAKLAK към USD
Най-популярна графика за LAKГрафика LAK към USD

Профил на Лаоски кип

МонетиЧесто използвани:
Рядко използвани: Атт10, Атт20, Атт50
БанкнотиЧесто използвани: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Рядко използвани: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Централна банкаБанка на Лаоската Народна Демократична Република
Потребители
Лаос

