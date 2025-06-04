LAK - Лаоски кип

Лаоски кип е валутата на Лаос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лаоски кип е курсът LAK към USD. Валутният код за Кипи е LAK , а символът на валутата е ₭. По-долу ще намерите курсове за Лаоски кип и валутен конвертор.