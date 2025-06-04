LAK - Лаоски кип
Лаоски кип е валутата на Лаос. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Лаоски кип е курсът LAK към USD. Валутният код за Кипи е LAK, а символът на валутата е ₭. По-долу ще намерите курсове за Лаоски кип и валутен конвертор.
Статистика за Лаоски кип
|Име
|Лаоски кип
|Символ
|₭
|По-малка единица
|1/100 = Атт
|Символ на по-малка единица
|Атт
|Най-популярно конвертиране на LAK
|LAK към USD
|Най-популярна графика за LAK
|Графика LAK към USD
Профил на Лаоски кип
|Монети
|Често използвани:
Рядко използвани: Атт10, Атт20, Атт50
|Банкноти
|Често използвани: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Рядко използвани: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Централна банка
|Банка на Лаоската Народна Демократична Република
|Потребители
Лаос
