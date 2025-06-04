NIO - Никарагуанска кордоба
Никарагуанска кордоба е валутата на Никарагуа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Никарагуанска кордоба е курсът NIO към USD. Валутният код за Кордоби е NIO, а символът на валутата е C$. По-долу ще намерите курсове за Никарагуанска кордоба и валутен конвертор.
Статистика за Никарагуанска кордоба
|Име
|Никарагуанска кордоба
|Символ
|C$
|По-малка единица
|1/100 = центави
|Символ на по-малка единица
|центави
|Най-популярно конвертиране на NIO
|NIO към USD
|Най-популярна графика за NIO
|Графика NIO към USD
Профил на Никарагуанска кордоба
|Монети
|Често използвани: центави5, центави10, центави25, центави50, C$1, C$5, C$10
|Банкноти
|Често използвани: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Централна банка
|Централна банка на Никарагуа
|Потребители
Никарагуа
Никарагуа
