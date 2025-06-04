NIO - Никарагуанска кордоба

Никарагуанска кордоба е валутата на Никарагуа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Никарагуанска кордоба е курсът NIO към USD. Валутният код за Кордоби е NIO , а символът на валутата е C$. По-долу ще намерите курсове за Никарагуанска кордоба и валутен конвертор.