  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. NIO

nio
NIO - Никарагуанска кордоба

Никарагуанска кордоба е валутата на Никарагуа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Никарагуанска кордоба е курсът NIO към USD. Валутният код за Кордоби е NIO, а символът на валутата е C$. По-долу ще намерите курсове за Никарагуанска кордоба и валутен конвертор.

Изберете валута

nio
NIOНикарагуанска кордоба

Статистика за Никарагуанска кордоба

ИмеНикарагуанска кордоба
СимволC$
По-малка единица1/100 = центави
Символ на по-малка единицацентави
Най-популярно конвертиране на NIONIO към USD
Най-популярна графика за NIOГрафика NIO към USD

Профил на Никарагуанска кордоба

МонетиЧесто използвани: центави5, центави10, центави25, центави50, C$1, C$5, C$10
БанкнотиЧесто използвани: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Централна банкаЦентрална банка на Никарагуа
Потребители
Никарагуа

Защо се интересувате от NIO?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за NIOВзема курсове за NIO на телефона сиВзема API за валутни данни за NIO за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%