UGX - Угандийски шилинг
Угандийски шилинг е валутата на Уганда. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Угандийски шилинг е курсът UGX към USD. Валутният код за Шилинги е UGX, а символът на валутата е USh. По-долу ще намерите курсове за Угандийски шилинг и валутен конвертор.
Уведомление: От 30 март 2013 година, серията от 1987 година на UGX вече не е законно платежно средство. Валутата ще може да се обменя в която и да е търговска банка до 30 май 2013 година и в който и да е клон на Банката на Уганда до 30 декември 2013 година.
Преди 1900-те години, една от най-ранните форми на валута, използвана в Уганда, беше индийската рупия. През 1906 година, източноафриканската рупия замени индийската рупия и се използваше в цяла Уганда, Кения и Танганика. Източноафриканският флорин замени рупията на равни начала през 1920 година, но само година по-късно, Източноафриканската валутна комисия въведе източноафриканския шилинг; той беше обвързан с един шилинг стерлинг и беше оценен на курс от 2 шилинга за 1 флорин.
През 1966 година беше основана Банката на Уганда и първият угандийски шилинг беше въведен. Банкнотите и монетите се променяха няколко пъти в резултат на промени в режима. Поради висока инфлация, нов шилинг беше създаден през 1987 година при курс от 100 стари шилинга за 1 нов. На март 2013 година, серията от 1987 година на UGX беше демонетизирана и през април 2013 година, малката валутна единица беше променена от 100 на 0.
Статистика за Угандийски шилинг
|Име
|Угандийски шилинг
|Символ
|UGX
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на UGX
|UGX към USD
|Най-популярна графика за UGX
|Графика UGX към USD
Профил на Угандийски шилинг
|Монети
|Често използвани: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Банкноти
|Често използвани: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Централна банка
|Банка на Уганда
|Потребители
Уганда
Уганда
