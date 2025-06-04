UGX - Угандийски шилинг

Угандийски шилинг е валутата на Уганда. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Угандийски шилинг е курсът UGX към USD. Валутният код за Шилинги е UGX , а символът на валутата е USh. По-долу ще намерите курсове за Угандийски шилинг и валутен конвертор.

Уведомление: От 30 март 2013 година, серията от 1987 година на UGX вече не е законно платежно средство. Валутата ще може да се обменя в която и да е търговска банка до 30 май 2013 година и в който и да е клон на Банката на Уганда до 30 декември 2013 година.