MKD - Македонски денар

Македонски денар е валутата на Северна Македония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Македонски денар е курсът MKD към USD. Валутният код за Денари е MKD, а символът на валутата е ден. По-долу ще намерите курсове за Македонски денар и валутен конвертор.

Статистика за Македонски денар

ИмеМакедонски денар
Символден
По-малка единица1/100 = Дени
Символ на по-малка единицаДени
Най-популярно конвертиране на MKDMKD към USD
Най-популярна графика за MKDГрафика MKD към USD

Профил на Македонски денар

МонетиЧесто използвани: Дени50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
БанкнотиЧесто използвани: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Централна банкаНационална банка на Република Македония
Потребители
Северна Македония

