MKD - Македонски денар
Македонски денар е валутата на Северна Македония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Македонски денар е курсът MKD към USD. Валутният код за Денари е MKD, а символът на валутата е ден. По-долу ще намерите курсове за Македонски денар и валутен конвертор.
Статистика за Македонски денар
|Име
|Македонски денар
|Символ
|ден
|По-малка единица
|1/100 = Дени
|Символ на по-малка единица
|Дени
|Най-популярно конвертиране на MKD
|MKD към USD
|Най-популярна графика за MKD
|Графика MKD към USD
Профил на Македонски денар
|Монети
|Често използвани: Дени50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Банкноти
|Често използвани: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Централна банка
|Национална банка на Република Македония
|Потребители
Северна Македония
Защо се интересувате от MKD?
