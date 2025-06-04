MKD - Македонски денар

Македонски денар е валутата на Северна Македония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Македонски денар е курсът MKD към USD. Валутният код за Денари е MKD , а символът на валутата е ден. По-долу ще намерите курсове за Македонски денар и валутен конвертор.