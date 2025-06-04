NPR - Непалска рупия
Непалска рупия е валутата на Непал. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Непалска рупия е курсът NPR към USD. Валутният код за рупии е NPR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Непалска рупия и валутен конвертор.
Статистика за Непалска рупия
|Име
|Непалска рупия
|Символ
|₨
|По-малка единица
|1/100 = пайса
|Символ на по-малка единица
|пайса
|Най-популярно конвертиране на NPR
|NPR към USD
|Най-популярна графика за NPR
|Графика NPR към USD
Профил на Непалска рупия
|Монети
|Често използвани: пайса1, пайса5, пайса10, пайса25, пайса50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Банкноти
|Често използвани: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Рядко използвани: ₨1, ₨2
|Централна банка
|Непалска банка на Растра
|Потребители
Непал, Индия (неофициално близо до границата между Индия и Непал)
