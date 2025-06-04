NPR - Непалска рупия

Непалска рупия е валутата на Непал. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Непалска рупия е курсът NPR към USD. Валутният код за рупии е NPR , а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Непалска рупия и валутен конвертор.