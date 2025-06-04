  1. Начало
NPR - Непалска рупия

Непалска рупия е валутата на Непал. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Непалска рупия е курсът NPR към USD. Валутният код за рупии е NPR, а символът на валутата е ₨. По-долу ще намерите курсове за Непалска рупия и валутен конвертор.

Статистика за Непалска рупия

ИмеНепалска рупия
Символ
По-малка единица1/100 = пайса
Символ на по-малка единицапайса
Най-популярно конвертиране на NPRNPR към USD
Най-популярна графика за NPRГрафика NPR към USD

Профил на Непалска рупия

МонетиЧесто използвани: пайса1, пайса5, пайса10, пайса25, пайса50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
БанкнотиЧесто използвани: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Рядко използвани: ₨1, ₨2
Централна банкаНепалска банка на Растра
Потребители
Непал, Индия (неофициално близо до границата между Индия и Непал)

