BND - Брунейски долар
Брунейски долар е валутата на Бруней Дарусалам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Брунейски долар е курсът BND към USD. Валутният код за Долари е BND, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Брунейски долар и валутен конвертор.
Статистика за Брунейски долар
|Име
|Брунейски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на BND
|BND към USD
|Най-популярна графика за BND
|Графика BND към USD
Профил на Брунейски долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент20, Сент50
|Банкноти
|Често използвани: $1, $5, $10
|Централна банка
|Монетарна власт на Бруней Дарусалам
|Потребители
Бруней Дарусалам
Бруней Дарусалам
Защо се интересувате от BND?
