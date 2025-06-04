BND - Брунейски долар

Брунейски долар е валутата на Бруней Дарусалам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Брунейски долар е курсът BND към USD. Валутният код за Долари е BND , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Брунейски долар и валутен конвертор.