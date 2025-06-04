  1. Начало
BND - Брунейски долар

Брунейски долар е валутата на Бруней Дарусалам. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Брунейски долар е курсът BND към USD. Валутният код за Долари е BND, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Брунейски долар и валутен конвертор.

Статистика за Брунейски долар

ИмеБрунейски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на BNDBND към USD
Най-популярна графика за BNDГрафика BND към USD

Профил на Брунейски долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент10, Сент20, Сент50
БанкнотиЧесто използвани: $1, $5, $10
Централна банкаМонетарна власт на Бруней Дарусалам
Потребители
Бруней Дарусалам

