DKK - Датска крона

Валутата в Дания за първи път се появява през 1625 г. с въвеждането на датския ригсдалер. Ригсдалерът беше сложна валута, използваща три подединици: марка, скилинг и пфенинг. Системата нямаше десетична структура и продължи да се използва до създаването на Скандинавския паричен съюз през 1873 г. Съюзът задължи Дания, Норвегия и Швеция да фиксират съответните си валути спрямо златото, на паритет помежду си, за да създадат парична стабилност.

През 1875 г. датската крона беше въведена като официално законно платежно средство на Дания. Скандинавският паричен съюз се разпадна през 1914 г., когато златният стандарт беше изоставен глобално. Дания запази валутата крона и се опита отново да я фиксира към златния стандарт през 1924 г., но окончателно я напусна през 1931 г. Кроната претърпя още една промяна, когато беше свързана с немската райхсмарка по време на немската окупация от 1940 до 1945 г. Тя беше отново свързана с британската лира и американския долар след края на войната.

Датска крона и еврото

Като част от Европейския съюз, Дания първоначално трябваше да приеме еврото. Въпреки това, когато еврото беше пуснато през 1999 г., Дания реши да не участва чрез Единбургското споразумение. През 2000 г. беше проведен референдум, за да се реши дали еврото ще бъде въведено или не. 53.2% от населението беше против приемането на еврото. Датската крона остава свързана чрез Механизма за обменни курсове II (ERM II) с обменен курс, свързан в рамките на 2.25% от еврото.