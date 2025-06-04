CRC - Костарикански колон

Костарикански колон е валутата на Коста Рика. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Костарикански колон е курсът CRC към USD. Валутният код за Колони е CRC , а символът на валутата е ₡. По-долу ще намерите курсове за Костарикански колон и валутен конвертор.