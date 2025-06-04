  1. Начало
CRC - Костарикански колон

Костарикански колон е валутата на Коста Рика. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Костарикански колон е курсът CRC към USD. Валутният код за Колони е CRC, а символът на валутата е ₡. По-долу ще намерите курсове за Костарикански колон и валутен конвертор.

Статистика за Костарикански колон

ИмеКостарикански колон
Символ
По-малка единица1/100 = Сентимо
Символ на по-малка единицаСентимо
Най-популярно конвертиране на CRCCRC към USD
Най-популярна графика за CRCГрафика CRC към USD

Профил на Костарикански колон

МонетиЧесто използвани: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
БанкнотиЧесто използвани: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Централна банкаЦентрална банка на Коста Рика
Потребители
Коста Рика

