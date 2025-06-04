CRC - Костарикански колон
Костарикански колон е валутата на Коста Рика. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Костарикански колон е курсът CRC към USD. Валутният код за Колони е CRC, а символът на валутата е ₡. По-долу ще намерите курсове за Костарикански колон и валутен конвертор.
Статистика за Костарикански колон
|Име
|Костарикански колон
|Символ
|₡
|По-малка единица
|1/100 = Сентимо
|Символ на по-малка единица
|Сентимо
|Най-популярно конвертиране на CRC
|CRC към USD
|Най-популярна графика за CRC
|Графика CRC към USD
Профил на Костарикански колон
|Монети
|Често използвани: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Банкноти
|Често използвани: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Централна банка
|Централна банка на Коста Рика
|Потребители
Коста Рика
Коста Рика
