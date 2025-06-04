XDR - Специални права на тираж на МВФ
Специални права на тираж на МВФ е валутата на Международен валутен фонд (МВФ). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Специални права на тираж на МВФ е курсът XDR към USD. Валутният код за Специални права на тираж е XDR. По-долу ще намерите курсове за Специални права на тираж на МВФ и валутен конвертор.
Статистика за Специални права на тираж на МВФ
|Име
|Специални права на тираж на МВФ
|Символ
|Специални права на тираж
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на XDR
|XDR към USD
|Най-популярна графика за XDR
|Графика XDR към USD
Профил на Специални права на тираж на МВФ
|Потребители
Международен валутен фонд (МВФ)
Международен валутен фонд (МВФ)
