XDR - Специални права на тираж на МВФ

Специални права на тираж на МВФ е валутата на Международен валутен фонд (МВФ). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Специални права на тираж на МВФ е курсът XDR към USD. Валутният код за Специални права на тираж е XDR. По-долу ще намерите курсове за Специални права на тираж на МВФ и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Специални права на тираж на МВФ

ИмеСпециални права на тираж на МВФ
СимволСпециални права на тираж
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на XDRXDR към USD
Най-популярна графика за XDRГрафика XDR към USD

Профил на Специални права на тираж на МВФ

Потребители
Международен валутен фонд (МВФ)

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789547
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.328
AUD / USD0.671074

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%