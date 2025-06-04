  1. Начало
LYD - Либийски динар

Либийски динар е валутата на Либия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Либийски динар е курсът LYD към USD. Валутният код за Динари е LYD, а символът на валутата е LD. По-долу ще намерите курсове за Либийски динар и валутен конвертор.

Статистика за Либийски динар

ИмеЛибийски динар
СимволLD
По-малка единица1/1000 = Дирхам
Символ на по-малка единицаДирхам
Най-популярно конвертиране на LYDLYD към USD
Най-популярна графика за LYDГрафика LYD към USD

Профил на Либийски динар

БанкнотиЧесто използвани: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Централна банкаЦентрална банка на Либия
Потребители
Либия

