LYD - Либийски динар
Либийски динар е валутата на Либия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Либийски динар е курсът LYD към USD. Валутният код за Динари е LYD, а символът на валутата е LD. По-долу ще намерите курсове за Либийски динар и валутен конвертор.
Статистика за Либийски динар
|Име
|Либийски динар
|Символ
|LD
|По-малка единица
|1/1000 = Дирхам
|Символ на по-малка единица
|Дирхам
|Най-популярно конвертиране на LYD
|LYD към USD
|Най-популярна графика за LYD
|Графика LYD към USD
Профил на Либийски динар
|Банкноти
|Често използвани: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Централна банка
|Централна банка на Либия
|Потребители
Либия
Либия
