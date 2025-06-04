XOF - CFA франк

CFA франк е валутата на Африканска финансова общност (BCEAO). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFA франк е курсът XOF към USD. Валутният код за Франкове е XOF , а символът на валутата е CFA. По-долу ще намерите курсове за CFA франк и валутен конвертор.