XOF - CFA франк

CFA франк е валутата на Африканска финансова общност (BCEAO). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFA франк е курсът XOF към USD. Валутният код за Франкове е XOF, а символът на валутата е CFA. По-долу ще намерите курсове за CFA франк и валутен конвертор.

Статистика за CFA франк

ИмеCFA франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на XOFXOF към USD
Най-популярна графика за XOFГрафика XOF към USD

Профил на CFA франк

МонетиЧесто използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10, Франк25, Франк100, Франк500
БанкнотиЧесто използвани: Франк500, Франк1000, Франк2000, Франк5000, Франк10000
Централна банкаБанка на Централноафриканските държави
Потребители
Африканска финансова общност (BCEAO), Бенин, Буркина Фасо, Кот д'Ивоар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того

