XOF - CFA франк
CFA франк е валутата на Африканска финансова общност (BCEAO). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за CFA франк е курсът XOF към USD. Валутният код за Франкове е XOF, а символът на валутата е CFA. По-долу ще намерите курсове за CFA франк и валутен конвертор.
Статистика за CFA франк
|Име
|CFA франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на XOF
|XOF към USD
|Най-популярна графика за XOF
|Графика XOF към USD
Профил на CFA франк
|Монети
|Често използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10, Франк25, Франк100, Франк500
|Банкноти
|Често използвани: Франк500, Франк1000, Франк2000, Франк5000, Франк10000
|Централна банка
|Банка на Централноафриканските държави
|Потребители
Африканска финансова общност (BCEAO), Бенин, Буркина Фасо, Кот д'Ивоар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того
Защо се интересувате от XOF?
