BTC - Биткойн
Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Биткойн е курсът BTC към USD. Валутният код за Bitcoins е BTC, а символът на валутата е ₿. По-долу ще намерите курсове за Биткойн и валутен конвертор.
Забележка: Bitcoin не е законно платежно средство в никоя страна и не се признава като официална валута от нито един регулаторен орган. XE не одобрява и не изразява мнение относно това дали Bitcoin е официална или легитимна валута.
Информация за Bitcoin
Bitcoin е децентрализирана виртуална валута. Тази валута се обменя цифрово и се управлява от мрежа от равен на равен, а не от централна банка или власт. Предлагането на Bitcoins е автоматизирано и се освобождава на миньорски сървъри; с лимит от 21 милион Bitcoins, който ще бъде достигнат до 2140 година. Всеки Bitcoin е парче код, което има свой собствен регистър на транзакции с времеви печати. Монетите се съхраняват в виртуалния портфейл на собственика и могат да бъдат прехвърляни и обменяни за стоки и услуги. Транзакциите са публични и, въпреки че са относително анонимни, е възможно да се проследят идентичности до реални лица. Има дебат относно това дали Bitcoin трябва да се счита за валута, стока или хибрид на двете.
Рискове при използване на Bitcoins
Bitcoins са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не са под никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн портфейли за Bitcoin са били компрометирани от хакери, водещи до кражба на Bitcoins.
История на Bitcoin
Представен през 2009 година, Bitcoin е създаден от разработчик или група разработчици, използващи псевдонима Сатоши Накамото. Първоначално стойността на валутата е определяна от потребителите на форуми, докато не е установен първият обменен пункт. Тя е известна като "криптовалута"; което означава, че парите и транзакциите са защитени и контролирани чрез криптирани пароли. От момента на своето представяне, Bitcoins печелят популярност по целия свят, с над 1000 търговци, които приемат валутата.
Статистика за Биткойн
|Име
|Биткойн
|Символ
|Ƀ
|По-малка единица
|1/100,000,000 = Сатоши
|Символ на по-малка единица
|Сатоши
|Най-популярно конвертиране на BTC
|BTC към USD
|Най-популярна графика за BTC
|Графика BTC към USD
