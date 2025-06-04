PYG - Парагвайско гуарани
Парагвайско гуарани е валутата на Парагвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Парагвайско гуарани е курсът PYG към USD. Валутният код за Гуарани е PYG, а символът на валутата е Gs. По-долу ще намерите курсове за Парагвайско гуарани и валутен конвертор.
Статистика за Парагвайско гуарани
|Име
|Парагвайско гуарани
|Символ
|Gs
|По-малка единица
|1/100 = Сентимо
|Символ на по-малка единица
|Сентимо
|Най-популярно конвертиране на PYG
|PYG към USD
|Най-популярна графика за PYG
|Графика PYG към USD
Профил на Парагвайско гуарани
|Монети
|Често използвани: Gs50, Gs100, Gs500
|Банкноти
|Често използвани: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Централна банка
|Централна банка на Парагвай
|Потребители
Парагвай
Парагвай
