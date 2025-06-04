  1. Начало
PYG - Парагвайско гуарани

Парагвайско гуарани е валутата на Парагвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Парагвайско гуарани е курсът PYG към USD. Валутният код за Гуарани е PYG, а символът на валутата е Gs. По-долу ще намерите курсове за Парагвайско гуарани и валутен конвертор.

Статистика за Парагвайско гуарани

ИмеПарагвайско гуарани
СимволGs
По-малка единица1/100 = Сентимо
Символ на по-малка единицаСентимо
Най-популярно конвертиране на PYGPYG към USD
Най-популярна графика за PYGГрафика PYG към USD

Профил на Парагвайско гуарани

МонетиЧесто използвани: Gs50, Gs100, Gs500
БанкнотиЧесто използвани: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Централна банкаЦентрална банка на Парагвай
Потребители
Парагвай

