PYG - Парагвайско гуарани

Парагвайско гуарани е валутата на Парагвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Парагвайско гуарани е курсът PYG към USD. Валутният код за Гуарани е PYG , а символът на валутата е Gs. По-долу ще намерите курсове за Парагвайско гуарани и валутен конвертор.