INR - Индийска рупия
Индийска рупия е валутата на Индия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Индийска рупия е курсът INR към USD. Валутният код за рупии е INR, а символът на валутата е ₹. По-долу ще намерите курсове за Индийска рупия и валутен конвертор.
Централната банка в Индия се нарича Резервна банка на Индия. INR е управляван флот, позволяващ на пазара да определи обменния курс. Като такъв, интервенцията се използва само за поддържане на ниска волатилност в обменните курсове.
Ранно монетосечене в Индия
Индия е една от първите емитенти на монети, около 6-ти век пр.н.е., с първите документирани монети, наречени 'пънч-маркирани' монети заради начина, по който са били произведени. Дизайните на индийските монети често се променяха през следващите няколко века, тъй като различни империи се издигаха и падали. До 12-ти век е въведена нова валута, наречена Танкa. По време на Могулския период е установена единна парична система и е въведена сребърната рупая или рупия. Държавите на предколониална Индия емитираха своите монети с подобен дизайн на сребърната рупия с вариации в зависимост от региона на произход.
Валутата в Британска Индия
През 1825 г. Британска Индия приема система на сребърен стандарт, основана на рупията, и тя се използва до края на 20-ти век. Въпреки че Индия беше колония на Британия, никога не прие паунд стерлинг. През 1866 г. финансовите институции се сринаха и контролът върху хартиените пари беше прехвърлен на британското правителство, като президентските банки бяха разпуснати година по-късно. Същата година беше издадена серия банкноти с портрет на Виктория в чест на кралица Виктория, която остана в употреба около 50 години.
Съвременната индийска рупия
След като спечели независимостта си през 1947 г. и стана република през 1950 г., съвременната индийска рупия (INR) беше променена обратно на дизайна на подписната монета. Индийската рупия беше приета като единствена валута на страната, а използването на други вътрешни монети беше премахнато от обращение. Индия прие система на десетично деление през 1957 г.
Статистика за Индийска рупия
|Име
|Индийска рупия
|Символ
|₹
|По-малка единица
|1/100 = пайса
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на INR
|INR към USD
|Най-популярна графика за INR
|Графика INR към USD
Профил на Индийска рупия
|Прякори
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Монети
|Често използвани: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Банкноти
|Често използвани: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Рядко използвани: ₹1, ₹2
|Централна банка
|Резервна банка на Индия
|Потребители
Индия, Бутан, Непал
Защо се интересувате от INR?
