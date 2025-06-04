INR - Индийска рупия

Централната банка в Индия се нарича Резервна банка на Индия. INR е управляван флот, позволяващ на пазара да определи обменния курс. Като такъв, интервенцията се използва само за поддържане на ниска волатилност в обменните курсове.

Ранно монетосечене в Индия

Индия е една от първите емитенти на монети, около 6-ти век пр.н.е., с първите документирани монети, наречени 'пънч-маркирани' монети заради начина, по който са били произведени. Дизайните на индийските монети често се променяха през следващите няколко века, тъй като различни империи се издигаха и падали. До 12-ти век е въведена нова валута, наречена Танкa. По време на Могулския период е установена единна парична система и е въведена сребърната рупая или рупия. Държавите на предколониална Индия емитираха своите монети с подобен дизайн на сребърната рупия с вариации в зависимост от региона на произход.

Валутата в Британска Индия

През 1825 г. Британска Индия приема система на сребърен стандарт, основана на рупията, и тя се използва до края на 20-ти век. Въпреки че Индия беше колония на Британия, никога не прие паунд стерлинг. През 1866 г. финансовите институции се сринаха и контролът върху хартиените пари беше прехвърлен на британското правителство, като президентските банки бяха разпуснати година по-късно. Същата година беше издадена серия банкноти с портрет на Виктория в чест на кралица Виктория, която остана в употреба около 50 години.

Съвременната индийска рупия

След като спечели независимостта си през 1947 г. и стана република през 1950 г., съвременната индийска рупия (INR) беше променена обратно на дизайна на подписната монета. Индийската рупия беше приета като единствена валута на страната, а използването на други вътрешни монети беше премахнато от обращение. Индия прие система на десетично деление през 1957 г.

През 2016 г. Rs 500 и Rs 1,000 престанаха да бъдат законно платежно средство в Индия. Премахването на номиналите е опит да се спре корупцията и незаконните кешови наличности. През ноември на същата година Резервната банка на Индия започна да издава банкноти с номинал ₹ 2000 в серията Махатма Ганди (Нова).