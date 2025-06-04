NGN - Нигерийска найра
Нигерийска найра е валутата на Нигерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нигерийска найра е курсът NGN към USD. Валутният код за Найри е NGN, а символът на валутата е ₦. По-долу ще намерите курсове за Нигерийска найра и валутен конвертор.
Статистика за Нигерийска найра
|Име
|Нигерийска найра
|Символ
|₦
|По-малка единица
|1/100 = Кобо
|Символ на по-малка единица
|Кобо
|Най-популярно конвертиране на NGN
|NGN към USD
|Най-популярна графика за NGN
|Графика NGN към USD
Профил на Нигерийска найра
|Монети
|Често използвани: Кобо50, ₦1, ₦2
|Банкноти
|Често използвани: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Централна банка
|Централна банка на Нигерия
|Потребители
Нигерия
