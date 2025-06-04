NGN - Нигерийска найра

Нигерийска найра е валутата на Нигерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нигерийска найра е курсът NGN към USD. Валутният код за Найри е NGN , а символът на валутата е ₦. По-долу ще намерите курсове за Нигерийска найра и валутен конвертор.