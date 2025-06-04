  1. Начало
NGN - Нигерийска найра

Нигерийска найра е валутата на Нигерия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нигерийска найра е курсът NGN към USD. Валутният код за Найри е NGN, а символът на валутата е ₦. По-долу ще намерите курсове за Нигерийска найра и валутен конвертор.

Статистика за Нигерийска найра

ИмеНигерийска найра
Символ
По-малка единица1/100 = Кобо
Символ на по-малка единицаКобо
Най-популярно конвертиране на NGNNGN към USD
Най-популярна графика за NGNГрафика NGN към USD

Профил на Нигерийска найра

МонетиЧесто използвани: Кобо50, ₦1, ₦2
БанкнотиЧесто използвани: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Централна банкаЦентрална банка на Нигерия
Потребители
Нигерия

