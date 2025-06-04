  1. Начало
BDT - Бангладешка така

Бангладешка така е валутата на Бангладеш. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бангладешка така е курсът BDT към USD. Валутният код за Така е BDT, а символът на валутата е ৳. По-долу ще намерите курсове за Бангладешка така и валутен конвертор.

Статистика за Бангладешка така

ИмеБангладешка така
СимволTk
По-малка единица1/100 = поиша
Символ на по-малка единицапоиша
Най-популярно конвертиране на BDTBDT към USD
Най-популярна графика за BDTГрафика BDT към USD

Профил на Бангладешка така

МонетиЧесто използвани: Tk1, Tk2, Tk5
Рядко използвани: поиша1, поиша5, поиша10, поиша25, поиша50
БанкнотиЧесто използвани: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Рядко използвани: Tk1
Централна банкаБангладешка банка
Потребители
Бангладеш

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17783
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.400
GBP / USD1.35049
USD / CHF0.788929
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.213
AUD / USD0.671470

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%