BDT - Бангладешка така
Бангладешка така е валутата на Бангладеш. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бангладешка така е курсът BDT към USD. Валутният код за Така е BDT, а символът на валутата е ৳. По-долу ще намерите курсове за Бангладешка така и валутен конвертор.
Статистика за Бангладешка така
|Име
|Бангладешка така
|Символ
|Tk
|По-малка единица
|1/100 = поиша
|Символ на по-малка единица
|поиша
|Най-популярно конвертиране на BDT
|BDT към USD
|Най-популярна графика за BDT
|Графика BDT към USD
Профил на Бангладешка така
|Монети
|Често използвани: Tk1, Tk2, Tk5
Рядко използвани: поиша1, поиша5, поиша10, поиша25, поиша50
|Банкноти
|Често използвани: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Рядко използвани: Tk1
|Централна банка
|Бангладешка банка
|Потребители
Бангладеш
Бангладеш
