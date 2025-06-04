MGA - Малагасийско ариари

Малагасийско ариари е валутата на Мадагаскар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малагасийско ариари е курсът MGA към USD. Валутният код за Ариари е MGA , а символът на валутата е Ar. По-долу ще намерите курсове за Малагасийско ариари и валутен конвертор.

Уведомление: Показаната по-долу MGA ставка е официалната ставка. Наличните MGA ставки могат да варират значително.