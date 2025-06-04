  1. Начало
MGA - Малагасийско ариари

Малагасийско ариари е валутата на Мадагаскар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малагасийско ариари е курсът MGA към USD. Валутният код за Ариари е MGA, а символът на валутата е Ar. По-долу ще намерите курсове за Малагасийско ариари и валутен конвертор.

Уведомление: Показаната по-долу MGA ставка е официалната ставка. Наличните MGA ставки могат да варират значително.

Статистика за Малагасийско ариари

ИмеМалагасийско ариари
СимволAr
По-малка единица1/5 = Ираймбиланжа
Символ на по-малка единицаИраймбиланжа
Най-популярно конвертиране на MGAMGA към USD
Най-популярна графика за MGAГрафика MGA към USD

Профил на Малагасийско ариари

МонетиЧесто използвани: Ираймбиланжа1, Ираймбиланжа25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
БанкнотиЧесто използвани: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Централна банкаЦентрална банка на Мадагаскар
Потребители
Мадагаскар

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17694
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34920
USD / CHF0.789837
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.313
AUD / USD0.670964

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%