MGA - Малагасийско ариари
Малагасийско ариари е валутата на Мадагаскар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Малагасийско ариари е курсът MGA към USD. Валутният код за Ариари е MGA, а символът на валутата е Ar. По-долу ще намерите курсове за Малагасийско ариари и валутен конвертор.
Уведомление: Показаната по-долу MGA ставка е официалната ставка. Наличните MGA ставки могат да варират значително.
Статистика за Малагасийско ариари
|Име
|Малагасийско ариари
|Символ
|Ar
|По-малка единица
|1/5 = Ираймбиланжа
|Символ на по-малка единица
|Ираймбиланжа
|Най-популярно конвертиране на MGA
|MGA към USD
|Най-популярна графика за MGA
|Графика MGA към USD
Профил на Малагасийско ариари
|Монети
|Често използвани: Ираймбиланжа1, Ираймбиланжа25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Банкноти
|Често използвани: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Централна банка
|Централна банка на Мадагаскар
|Потребители
Мадагаскар
