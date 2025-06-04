  1. Начало
LVL - Латвийски лат

Латвийски лат е валутата на Латвия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Латвийски лат е курсът LVL към USD. Валутният код за Лати е LVL, а символът на валутата е Ls. По-долу ще намерите курсове за Латвийски лат и валутен конвертор.

Латвийският лат беше заменен с еврото на 1 януари 2014 г. Латът вече не се приема като законно платежно средство от 15 януари 2014 г.

Статистика за Латвийски лат

ИмеЛатвийски лат
СимволLs
По-малка единица1/100 = Сантим
Символ на по-малка единицаСантим
Най-популярно конвертиране на LVLLVL към USD
Най-популярна графика за LVLГрафика LVL към USD

Профил на Латвийски лат

МонетиЧесто използвани: Сантим1, Сантим2, Сантим5, Сантим10, Сантим20, Сантим50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
БанкнотиЧесто използвани: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Централна банкаБанка на Латвия
Потребители
Латвия

