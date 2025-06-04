LVL - Латвийски лат

Латвийски лат е валутата на Латвия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Латвийски лат е курсът LVL към USD. Валутният код за Лати е LVL , а символът на валутата е Ls. По-долу ще намерите курсове за Латвийски лат и валутен конвертор.

Латвийският лат беше заменен с еврото на 1 януари 2014 г. Латът вече не се приема като законно платежно средство от 15 януари 2014 г.