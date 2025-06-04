LVL - Латвийски лат
Латвийски лат е валутата на Латвия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Латвийски лат е курсът LVL към USD. Валутният код за Лати е LVL, а символът на валутата е Ls. По-долу ще намерите курсове за Латвийски лат и валутен конвертор.
Латвийският лат беше заменен с еврото на 1 януари 2014 г. Латът вече не се приема като законно платежно средство от 15 януари 2014 г.
Статистика за Латвийски лат
|Име
|Латвийски лат
|Символ
|Ls
|По-малка единица
|1/100 = Сантим
|Символ на по-малка единица
|Сантим
|Най-популярно конвертиране на LVL
|LVL към USD
|Най-популярна графика за LVL
|Графика LVL към USD
Профил на Латвийски лат
|Монети
|Често използвани: Сантим1, Сантим2, Сантим5, Сантим10, Сантим20, Сантим50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Банкноти
|Често използвани: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Централна банка
|Банка на Латвия
|Потребители
Латвия
