TWD - Тайвански нов долар

Под японско управление, тайванският йен беше въведен като валута на Тайван през 1895 година. Той се разпространяваше заедно с японския йен, като двете валути бяха оценявани на равни начала до падането на Японската империя през 1945 година. Година по-късно, под управлението на Република Китай, тайванският долар (известен като TWN) замени йена на равни начала. Нов тайвански долар беше въведен през 1949 година в опит да се противодейства на хиперинфлацията. 'Старият' тайвански долар беше девалвиран при екстремно обменен курс от 4000 към 1 TWD. През 2000 година новият тайвански долар стана официална валута на Република Китай.