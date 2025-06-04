  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. TWD

twd
TWD - Тайвански нов долар

Тайвански нов долар е валутата на Тайван. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тайвански нов долар е курсът TWD към USD. Валутният код за Нови долари е TWD, а символът на валутата е NT$. По-долу ще намерите курсове за Тайвански нов долар и валутен конвертор.

Изберете валута

twd
TWDТайвански нов долар

Под японско управление, тайванският йен беше въведен като валута на Тайван през 1895 година. Той се разпространяваше заедно с японския йен, като двете валути бяха оценявани на равни начала до падането на Японската империя през 1945 година. Година по-късно, под управлението на Република Китай, тайванският долар (известен като TWN) замени йена на равни начала. Нов тайвански долар беше въведен през 1949 година в опит да се противодейства на хиперинфлацията. 'Старият' тайвански долар беше девалвиран при екстремно обменен курс от 4000 към 1 TWD. През 2000 година новият тайвански долар стана официална валута на Република Китай.

Статистика за Тайвански нов долар

ИмеТайвански нов долар
СимволNT$
По-малка единица1/10 = Цзяо
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на TWDTWD към USD
Най-популярна графика за TWDГрафика TWD към USD

Профил на Тайвански нов долар

Прякориkuài, máo, Taibi
МонетиЧесто използвани: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Рядко използвани: NT$20
БанкнотиЧесто използвани: NT$100, NT$500, NT$1000
Рядко използвани: NT$200, NT$2000
Централна банкаЦентрална банка на Република Китай (Тайван)
Потребители
Тайван

Защо се интересувате от TWD?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за TWDВзема курсове за TWD на телефона сиВзема API за валутни данни за TWD за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.506
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789758
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.251
AUD / USD0.671115

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%