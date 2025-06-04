TWD - Тайвански нов долар
Тайвански нов долар е валутата на Тайван. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тайвански нов долар е курсът TWD към USD. Валутният код за Нови долари е TWD, а символът на валутата е NT$. По-долу ще намерите курсове за Тайвански нов долар и валутен конвертор.
Под японско управление, тайванският йен беше въведен като валута на Тайван през 1895 година. Той се разпространяваше заедно с японския йен, като двете валути бяха оценявани на равни начала до падането на Японската империя през 1945 година. Година по-късно, под управлението на Република Китай, тайванският долар (известен като TWN) замени йена на равни начала. Нов тайвански долар беше въведен през 1949 година в опит да се противодейства на хиперинфлацията. 'Старият' тайвански долар беше девалвиран при екстремно обменен курс от 4000 към 1 TWD. През 2000 година новият тайвански долар стана официална валута на Република Китай.
Статистика за Тайвански нов долар
|Име
|Тайвански нов долар
|Символ
|NT$
|По-малка единица
|1/10 = Цзяо
|Символ на по-малка единица
|角
|Най-популярно конвертиране на TWD
|TWD към USD
|Най-популярна графика за TWD
|Графика TWD към USD
Профил на Тайвански нов долар
|Прякори
|kuài, máo, Taibi
|Монети
|Често използвани: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Рядко използвани: NT$20
|Банкноти
|Често използвани: NT$100, NT$500, NT$1000
Рядко използвани: NT$200, NT$2000
|Централна банка
|Централна банка на Република Китай (Тайван)
|Потребители
Тайван
Тайван
