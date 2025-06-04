  1. Начало
XCD - Източнокарибски долар

Източнокарибски долар е валутата на Източен Кариб. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Източнокарибски долар е курсът XCD към USD. Валутният код за Долари е XCD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Източнокарибски долар и валутен конвертор.

Статистика за Източнокарибски долар

ИмеИзточнокарибски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на XCDXCD към USD
Най-популярна графика за XCDГрафика XCD към USD

Профил на Източнокарибски долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент2, Сент5, Сент10, Сент20, $1
Централна банкаЦентрална банка на Източните Кариби
Потребители
Източен Кариб, Ангила, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сейнт Винсент и Гренадините, Монтсерат

