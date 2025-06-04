XCD - Източнокарибски долар
Източнокарибски долар е валутата на Източен Кариб. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Източнокарибски долар е курсът XCD към USD. Валутният код за Долари е XCD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Източнокарибски долар и валутен конвертор.
Статистика за Източнокарибски долар
|Име
|Източнокарибски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на XCD
|XCD към USD
|Най-популярна графика за XCD
|Графика XCD към USD
Профил на Източнокарибски долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент2, Сент5, Сент10, Сент20, $1
|Централна банка
|Централна банка на Източните Кариби
|Потребители
Източен Кариб, Ангила, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сейнт Винсент и Гренадините, Монтсерат
