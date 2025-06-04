XCD - Източнокарибски долар

Източнокарибски долар е валутата на Източен Кариб. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Източнокарибски долар е курсът XCD към USD. Валутният код за Долари е XCD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Източнокарибски долар и валутен конвертор.