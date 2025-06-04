MDL - Молдовска лея

Молдовска лея е валутата на Молдова. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Молдовска лея е курсът MDL към USD. Валутният код за Лей е MDL , а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Молдовска лея и валутен конвертор.