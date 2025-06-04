MDL - Молдовска лея
Молдовска лея е валутата на Молдова. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Молдовска лея е курсът MDL към USD. Валутният код за Лей е MDL, а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Молдовска лея и валутен конвертор.
Статистика за Молдовска лея
|Име
|Молдовска лея
|Символ
|Леу
|По-малка единица
|1/100 = Бан
|Символ на по-малка единица
|Бан
|Най-популярно конвертиране на MDL
|MDL към USD
|Най-популярна графика за MDL
|Графика MDL към USD
Профил на Молдовска лея
|Монети
|Често използвани: Бан1, Бан5, Бан10, Бан25, Бан50
|Банкноти
|Често използвани: Леу1, Леу5, Леу10, Леу20, Леу50, Леу100, Леу200, Леу500, Леу1000
|Централна банка
|Национална банка на Молдова
|Потребители
Молдова
