MDL - Молдовска лея

Молдовска лея е валутата на Молдова. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Молдовска лея е курсът MDL към USD. Валутният код за Лей е MDL, а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Молдовска лея и валутен конвертор.

Изберете валута

MDLМолдовска лея

Статистика за Молдовска лея

ИмеМолдовска лея
СимволЛеу
По-малка единица1/100 = Бан
Символ на по-малка единицаБан
Най-популярно конвертиране на MDLMDL към USD
Най-популярна графика за MDLГрафика MDL към USD

Профил на Молдовска лея

МонетиЧесто използвани: Бан1, Бан5, Бан10, Бан25, Бан50
БанкнотиЧесто използвани: Леу1, Леу5, Леу10, Леу20, Леу50, Леу100, Леу200, Леу500, Леу1000
Централна банкаНационална банка на Молдова
Потребители
Молдова

