TJS - Таджикистански сомони
Таджикистански сомони е валутата на Таджикистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Таджикистански сомони е курсът TJS към USD. Валутният код за Сомони е TJS, а символът на валутата е SM. По-долу ще намерите курсове за Таджикистански сомони и валутен конвертор.
Статистика за Таджикистански сомони
|Име
|Таджикистански сомони
|Символ
|Сомони
|По-малка единица
|1/100 = Таджикистански Сомони
|Символ на по-малка единица
|Таджикистански Сомони
|Най-популярно конвертиране на TJS
|TJS към USD
|Най-популярна графика за TJS
|Графика TJS към USD
Профил на Таджикистански сомони
|Монети
|Често използвани: Таджикистански Сомони5, Таджикистански Сомони10, Таджикистански Сомони20, Таджикистански Сомони25, Таджикистански Сомони50, Сомони1, Сомони3, Сомони5
|Банкноти
|Често използвани: Таджикистански Сомони1, Таджикистански Сомони5, Таджикистански Сомони20, Таджикистански Сомони50, Сомони1, Сомони3, Сомони5, Сомони10, Сомони20, Сомони50, Сомони100, Сомони200, Сомони500
|Централна банка
|Банка на Таджикистан
|Потребители
Таджикистан
Таджикистан
