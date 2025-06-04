TJS - Таджикистански сомони

Таджикистански сомони е валутата на Таджикистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Таджикистански сомони е курсът TJS към USD. Валутният код за Сомони е TJS , а символът на валутата е SM. По-долу ще намерите курсове за Таджикистански сомони и валутен конвертор.