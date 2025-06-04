  1. Начало
TJS - Таджикистански сомони

Таджикистански сомони е валутата на Таджикистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Таджикистански сомони е курсът TJS към USD. Валутният код за Сомони е TJS, а символът на валутата е SM. По-долу ще намерите курсове за Таджикистански сомони и валутен конвертор.

Статистика за Таджикистански сомони

ИмеТаджикистански сомони
СимволСомони
По-малка единица1/100 = Таджикистански Сомони
Символ на по-малка единицаТаджикистански Сомони
Най-популярно конвертиране на TJSTJS към USD
Най-популярна графика за TJSГрафика TJS към USD

Профил на Таджикистански сомони

МонетиЧесто използвани: Таджикистански Сомони5, Таджикистански Сомони10, Таджикистански Сомони20, Таджикистански Сомони25, Таджикистански Сомони50, Сомони1, Сомони3, Сомони5
БанкнотиЧесто използвани: Таджикистански Сомони1, Таджикистански Сомони5, Таджикистански Сомони20, Таджикистански Сомони50, Сомони1, Сомони3, Сомони5, Сомони10, Сомони20, Сомони50, Сомони100, Сомони200, Сомони500
Централна банкаБанка на Таджикистан
Потребители
Таджикистан

