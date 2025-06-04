EEK - Естонска крона
Естонска крона е валутата на Естония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Естонска крона е курсът EEK към USD. Валутният код за Крони е EEK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Естонска крона и валутен конвертор.
Уведомление: От 15 януари 2011 г. естонската крона вече не е законно платежно средство.
EEK беше заменен с еврото при фиксиран курс на конверсия от 1 EUR = 15.6466 EEK. Естонските крони могат да бъдат обменяни в Банката на Естония в неограничени количества за неограничен период от време. За повече информация, моля, посетете ЕЦБ: Естония 2011.
Статистика за Естонска крона
|Име
|Естонска крона
|Символ
|kr
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на EEK
|EEK към USD
|Най-популярна графика за EEK
|Графика EEK към USD
Профил на Естонска крона
|Потребители
Естония
