EEK - Естонска крона

Естонска крона е валутата на Естония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Естонска крона е курсът EEK към USD. Валутният код за Крони е EEK , а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Естонска крона и валутен конвертор.

Уведомление: От 15 януари 2011 г. естонската крона вече не е законно платежно средство.