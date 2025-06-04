  1. Начало
EEK - Естонска крона

Естонска крона е валутата на Естония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Естонска крона е курсът EEK към USD. Валутният код за Крони е EEK, а символът на валутата е kr. По-долу ще намерите курсове за Естонска крона и валутен конвертор.

Уведомление: От 15 януари 2011 г. естонската крона вече не е законно платежно средство.

EEKЕстонска крона (остаряло)
EEK беше заменен с еврото при фиксиран курс на конверсия от 1 EUR = 15.6466 EEK. Естонските крони могат да бъдат обменяни в Банката на Естония в неограничени количества за неограничен период от време. За повече информация, моля, посетете ЕЦБ: Естония 2011.

Статистика за Естонска крона

ИмеЕстонска крона
Символkr
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на EEKEEK към USD
Най-популярна графика за EEKГрафика EEK към USD

Профил на Естонска крона

Потребители
Естония

