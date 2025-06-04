IQD - Иракски динар
Иракски динар е валутата на Ирак. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Иракски динар е курсът IQD към USD. Валутният код за Динари е IQD, а символът на валутата е ع.د. По-долу ще намерите курсове за Иракски динар и валутен конвертор.
Забележка: IQD може да бъде редоминиран.
По време на британската окупация през Първата световна война, Индийската рупия беше въведена като първата официална валута на Ирак. През 1932 г. Иракският динар замени рупията при курс 1 динар за 11 рупии и беше обвързан с британския паунд до 1959 г. След това обвързването беше променено на американския долар при курс 1 IQD за 2.8 USD. След войната в Залива през 1991 г. предишно използваната швейцарска печатна технология не беше налична, което доведе до нови банкноти с по-ниско качество. Предишните версии на Иракския динар започнаха да се наричат швейцарски динар. Поради прекомерното печатане на новата емисия от правителството, динарът бързо се обезцени. Нови монети и банкноти на динара бяха издадени през 2003 г., за да заменят старите банкноти на Саддам и да създадат единна валута.
През 2010 г. Централната банка на Ирак обяви плановете си за редоминиране на Иракския динар, за да улесни паричните транзакции. Намерението беше да се премахнат три нули от номиналната стойност на банкнотите; но действителната стойност на динара щеше да остане непроменена. Въпреки че обявлението посочваше, че промяната ще се случи до края на 2010 г., не се проведе редоминиране. Както заяви Централната банка на Ирак, техният мандат е да "осигурят стабилност на вътрешните цени и да насърчат стабилна конкурентна пазарна финансова система." За повече информация относно редоминирането, прочетете "Ирак планира редоминиране на валутата."
Статистика за Иракски динар
|Име
|Иракски динар
|Символ
|د.ع
|По-малка единица
|1/1000 = филс
|Символ на по-малка единица
|филс
|Най-популярно конвертиране на IQD
|IQD към USD
|Най-популярна графика за IQD
|Графика IQD към USD
Профил на Иракски динар
|Монети
|Често използвани: د.ع25, د.ع50, د.ع100
|Банкноти
|Често използвани: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
|Централна банка
|Централна банка на Ирак
|Потребители
Ирак
Ирак
