IQD - Иракски динар

По време на британската окупация през Първата световна война, Индийската рупия беше въведена като първата официална валута на Ирак. През 1932 г. Иракският динар замени рупията при курс 1 динар за 11 рупии и беше обвързан с британския паунд до 1959 г. След това обвързването беше променено на американския долар при курс 1 IQD за 2.8 USD. След войната в Залива през 1991 г. предишно използваната швейцарска печатна технология не беше налична, което доведе до нови банкноти с по-ниско качество. Предишните версии на Иракския динар започнаха да се наричат швейцарски динар. Поради прекомерното печатане на новата емисия от правителството, динарът бързо се обезцени. Нови монети и банкноти на динара бяха издадени през 2003 г., за да заменят старите банкноти на Саддам и да създадат единна валута.

През 2010 г. Централната банка на Ирак обяви плановете си за редоминиране на Иракския динар, за да улесни паричните транзакции. Намерението беше да се премахнат три нули от номиналната стойност на банкнотите; но действителната стойност на динара щеше да остане непроменена. Въпреки че обявлението посочваше, че промяната ще се случи до края на 2010 г., не се проведе редоминиране. Както заяви Централната банка на Ирак, техният мандат е да "осигурят стабилност на вътрешните цени и да насърчат стабилна конкурентна пазарна финансова система." За повече информация относно редоминирането, прочетете "Ирак планира редоминиране на валутата."