  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. NAD

nad
NAD - Намибийски долар

Намибийски долар е валутата на Намибия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Намибийски долар е курсът NAD към USD. Валутният код за Долари е NAD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Намибийски долар и валутен конвертор.

Изберете валута

nad
NADНамибийски долар

Статистика за Намибийски долар

ИмеНамибийски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаc
Най-популярно конвертиране на NADNAD към USD
Най-популярна графика за NADГрафика NAD към USD

Профил на Намибийски долар

МонетиЧесто използвани: c5, c10, c50, $1, $5
БанкнотиЧесто използвани: $10, $20, $50, $100, $200
Централна банкаБанк на Намибия
Потребители
Намибия

Защо се интересувате от NAD?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за NADВзема курсове за NAD на телефона сиВзема API за валутни данни за NAD за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%