NAD - Намибийски долар
Намибийски долар е валутата на Намибия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Намибийски долар е курсът NAD към USD. Валутният код за Долари е NAD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Намибийски долар и валутен конвертор.
Статистика за Намибийски долар
|Име
|Намибийски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|c
|Най-популярно конвертиране на NAD
|NAD към USD
|Най-популярна графика за NAD
|Графика NAD към USD
Профил на Намибийски долар
|Монети
|Често използвани: c5, c10, c50, $1, $5
|Банкноти
|Често използвани: $10, $20, $50, $100, $200
|Централна банка
|Банк на Намибия
|Потребители
Намибия
Защо се интересувате от NAD?
