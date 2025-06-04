NAD - Намибийски долар

Намибийски долар е валутата на Намибия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Намибийски долар е курсът NAD към USD. Валутният код за Долари е NAD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Намибийски долар и валутен конвертор.