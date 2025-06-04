JEP - Джърси лира

Джърси лира е валутата на Джърси. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джърси лира е курсът JEP към USD. Валутният код за Паунди е JEP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Джърси лира и валутен конвертор.