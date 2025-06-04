  1. Начало
JEP - Джърси лира

Джърси лира е валутата на Джърси. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джърси лира е курсът JEP към USD. Валутният код за Паунди е JEP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Джърси лира и валутен конвертор.

Статистика за Джърси лира

ИмеДжърси лира
Символ£
По-малка единица1/100 = Пени
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на JEPJEP към USD
Най-популярна графика за JEPГрафика JEP към USD

Профил на Джърси лира

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p50
Рядко използвани: p20
БанкнотиЧесто използвани: £1, £5, £10, £20, £50
Потребители
Джърси

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34904
USD / CHF0.789909
USD / CAD1.36643
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.670857

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%