JEP - Джърси лира
Джърси лира е валутата на Джърси. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джърси лира е курсът JEP към USD. Валутният код за Паунди е JEP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Джърси лира и валутен конвертор.
Статистика за Джърси лира
|Име
|Джърси лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Пени
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на JEP
|JEP към USD
|Най-популярна графика за JEP
|Графика JEP към USD
Профил на Джърси лира
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p50
Рядко използвани: p20
|Банкноти
|Често използвани: £1, £5, £10, £20, £50
|Потребители
Джърси
Джърси
