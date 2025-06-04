DOP - Доминиканско песо
Доминиканско песо е валутата на Доминиканска република. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Доминиканско песо е курсът DOP към USD. Валутният код за Песос е DOP, а символът на валутата е RD$. По-долу ще намерите курсове за Доминиканско песо и валутен конвертор.
Статистика за Доминиканско песо
|Име
|Доминиканско песо
|Символ
|RD$
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на DOP
|DOP към USD
|Най-популярна графика за DOP
|Графика DOP към USD
Профил на Доминиканско песо
|Монети
|Често използвани: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Банкноти
|Често използвани: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Централна банка
|Централна банка на Доминиканската република
|Потребители
Доминиканска република
Доминиканска република
