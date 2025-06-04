  1. Начало
DOP - Доминиканско песо

Доминиканско песо е валутата на Доминиканска република. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Доминиканско песо е курсът DOP към USD. Валутният код за Песос е DOP, а символът на валутата е RD$. По-долу ще намерите курсове за Доминиканско песо и валутен конвертор.

Статистика за Доминиканско песо

ИмеДоминиканско песо
СимволRD$
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на DOPDOP към USD
Най-популярна графика за DOPГрафика DOP към USD

Профил на Доминиканско песо

МонетиЧесто използвани: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
БанкнотиЧесто използвани: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Централна банкаЦентрална банка на Доминиканската република
Потребители
Доминиканска република

