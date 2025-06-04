DOP - Доминиканско песо

Доминиканско песо е валутата на Доминиканска република. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Доминиканско песо е курсът DOP към USD. Валутният код за Песос е DOP , а символът на валутата е RD$. По-долу ще намерите курсове за Доминиканско песо и валутен конвертор.