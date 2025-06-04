BHD - Бахрейнски динар
Бахрейнски динар е валутата на Бахрейн. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахрейнски динар е курсът BHD към USD. Валутният код за Динари е BHD, а символът на валутата е .د.ب. По-долу ще намерите курсове за Бахрейнски динар и валутен конвертор.
Статистика за Бахрейнски динар
|Име
|Бахрейнски динар
|Символ
|BD
|По-малка единица
|1/1000 = Филс
|Символ на по-малка единица
|Филс
|Най-популярно конвертиране на BHD
|BHD към USD
|Най-популярна графика за BHD
|Графика BHD към USD
Профил на Бахрейнски динар
|Монети
|Често използвани: Филс5, Филс10, Филс25, Филс50, Филс100, Филс500
|Банкноти
|Често използвани: Филс500, Филс1, Филс5, Филс10, Филс20
|Централна банка
|Централна банка на Бахрейн
|Потребители
Бахрейн
Бахрейн
Защо се интересувате от BHD?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BHDВзема курсове за BHD на телефона сиВзема API за валутни данни за BHD за моя бизнес