  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. BHD

bhd
BHD - Бахрейнски динар

Бахрейнски динар е валутата на Бахрейн. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахрейнски динар е курсът BHD към USD. Валутният код за Динари е BHD, а символът на валутата е .د.ب. По-долу ще намерите курсове за Бахрейнски динар и валутен конвертор.

Изберете валута

bhd
BHDБахрейнски динар

Статистика за Бахрейнски динар

ИмеБахрейнски динар
СимволBD
По-малка единица1/1000 = Филс
Символ на по-малка единицаФилс
Най-популярно конвертиране на BHDBHD към USD
Най-популярна графика за BHDГрафика BHD към USD

Профил на Бахрейнски динар

МонетиЧесто използвани: Филс5, Филс10, Филс25, Филс50, Филс100, Филс500
БанкнотиЧесто използвани: Филс500, Филс1, Филс5, Филс10, Филс20
Централна банкаЦентрална банка на Бахрейн
Потребители
Бахрейн

Защо се интересувате от BHD?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BHDВзема курсове за BHD на телефона сиВзема API за валутни данни за BHD за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17783
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.400
GBP / USD1.35049
USD / CHF0.788929
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.213
AUD / USD0.671470

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%