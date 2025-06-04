BHD - Бахрейнски динар

Бахрейнски динар е валутата на Бахрейн. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахрейнски динар е курсът BHD към USD. Валутният код за Динари е BHD , а символът на валутата е .د.ب. По-долу ще намерите курсове за Бахрейнски динар и валутен конвертор.