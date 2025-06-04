BSD - Бахамски долар

Бахамски долар е валутата на Бахамски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахамски долар е курсът BSD към USD. Валутният код за Долари е BSD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Бахамски долар и валутен конвертор.