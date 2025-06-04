BSD - Бахамски долар
Бахамски долар е валутата на Бахамски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахамски долар е курсът BSD към USD. Валутният код за Долари е BSD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Бахамски долар и валутен конвертор.
Статистика за Бахамски долар
|Име
|Бахамски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на BSD
|BSD към USD
|Най-популярна графика за BSD
|Графика BSD към USD
Профил на Бахамски долар
|Монети
|Често използвани: Сент1, Сент5, Сент25, Сент50, $1, $20
|Банкноти
|Често използвани: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Централна банка
|Централна банка на Бахамите
|Потребители
Бахамски острови
Бахамски острови
Защо се интересувате от BSD?
