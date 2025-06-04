  1. Начало
BSD - Бахамски долар

Бахамски долар е валутата на Бахамски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Бахамски долар е курсът BSD към USD. Валутният код за Долари е BSD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Бахамски долар и валутен конвертор.

Изберете валута

bsd
BSDБахамски долар

Статистика за Бахамски долар

ИмеБахамски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на BSDBSD към USD
Най-популярна графика за BSDГрафика BSD към USD

Профил на Бахамски долар

МонетиЧесто използвани: Сент1, Сент5, Сент25, Сент50, $1, $20
БанкнотиЧесто използвани: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Централна банкаЦентрална банка на Бахамите
Потребители
Бахамски острови

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17780
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.403
GBP / USD1.35039
USD / CHF0.788943
USD / CAD1.36557
EUR / JPY184.212
AUD / USD0.671479

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%