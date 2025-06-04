  1. Начало
FJD - Фиджийски долар

Фиджийски долар е валутата на Фиджи. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фиджийски долар е курсът FJD към USD. Валутният код за Долари е FJD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Фиджийски долар и валутен конвертор.

Статистика за Фиджийски долар

ИмеФиджийски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на FJDFJD към USD
Най-популярна графика за FJDГрафика FJD към USD

Профил на Фиджийски долар

БанкнотиЧесто използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Потребители
Фиджи

