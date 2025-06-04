FJD - Фиджийски долар

Фиджийски долар е валутата на Фиджи. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фиджийски долар е курсът FJD към USD. Валутният код за Долари е FJD , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Фиджийски долар и валутен конвертор.