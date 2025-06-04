FJD - Фиджийски долар
Фиджийски долар е валутата на Фиджи. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Фиджийски долар е курсът FJD към USD. Валутният код за Долари е FJD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Фиджийски долар и валутен конвертор.
Статистика за Фиджийски долар
|Име
|Фиджийски долар
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на FJD
|FJD към USD
|Най-популярна графика за FJD
|Графика FJD към USD
Профил на Фиджийски долар
|Банкноти
|Често използвани: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Потребители
Фиджи
Фиджи
