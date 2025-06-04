GEL - Грузинска лари

Грузинска лари е валутата на Грузия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Грузинска лари е курсът GEL към USD. Валутният код за Лари е GEL , а символът на валутата е ₾. По-долу ще намерите курсове за Грузинска лари и валутен конвертор.