GEL - Грузинска лари

Грузинска лари е валутата на Грузия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Грузинска лари е курсът GEL към USD. Валутният код за Лари е GEL, а символът на валутата е ₾. По-долу ще намерите курсове за Грузинска лари и валутен конвертор.

Статистика за Грузинска лари

ИмеГрузинска лари
СимволЛари
По-малка единица1/100 = Тетри
Символ на по-малка единицаТетри
Най-популярно конвертиране на GELGEL към USD
Най-популярна графика за GELГрафика GEL към USD

Профил на Грузинска лари

МонетиЧесто използвани: Тетри1, Тетри2, Тетри5, Тетри10, Тетри20, Тетри50, Лари1, Лари2
БанкнотиЧесто използвани: Лари1, Лари2, Лари5, Лари10, Лари20, Лари50, Лари100, Лари200
Централна банкаНационална банка на Грузия
Потребители
Грузия

