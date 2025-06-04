GEL - Грузинска лари
Грузинска лари е валутата на Грузия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Грузинска лари е курсът GEL към USD. Валутният код за Лари е GEL, а символът на валутата е ₾. По-долу ще намерите курсове за Грузинска лари и валутен конвертор.
Статистика за Грузинска лари
|Име
|Грузинска лари
|Символ
|Лари
|По-малка единица
|1/100 = Тетри
|Символ на по-малка единица
|Тетри
|Най-популярно конвертиране на GEL
|GEL към USD
|Най-популярна графика за GEL
|Графика GEL към USD
Профил на Грузинска лари
|Монети
|Често използвани: Тетри1, Тетри2, Тетри5, Тетри10, Тетри20, Тетри50, Лари1, Лари2
|Банкноти
|Често използвани: Лари1, Лари2, Лари5, Лари10, Лари20, Лари50, Лари100, Лари200
|Централна банка
|Национална банка на Грузия
|Потребители
Грузия
Защо се интересувате от GEL?
